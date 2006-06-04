Рыбачук просит Дорошенко сдать источники компромата на СБУ

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК и руководитель Службы безопасности Игорь ДРИЖЧАНЫЙ обратились к главному редактору газеты «Украина молодая», внештатного советника Главы государства Михаила ДОРОШЕНКО с просьбой предоставить материалы и документы, которые вроде бы стали поводом для публикации газеты с критикой руководителей СБУ.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента, об этом шла речь на встрече, которая состоялась и Секретариате Главы государства по поручению Виктора ЮЩЕНКА. На ней также присутствовал и.о. секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Владимир ГОРБУЛИН.

Участники встречи обменялись мнениями и изложили собственные позиции относительно публикации о работе СБУ, вышедшей на страницах газеты.

О.РЫБАЧУК отметил, что по итогам встречи будет проведена объективная проверка всех материалов и фактов, которые касаются этой публикации.

Как сообщал УНИАН, в публикации в газете “ Украина молодая ” утверждается, что будто-бы председатель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями бывшего режима. Автор статьи наводит якобы список фамилий лиц, с которыми общался И.ДРИЖЧАНЫЙ, и отмечает, что “ все эти контакты — элементы неутешительной картины под названием « деградация СБУ ».

« О деградации как очередное « де- » в развитии главной спецслужбы страны — после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации — говорят сами работники СБУ. И не только говорят — пытаются бить в колокола, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, председатель секретариата Президента О.РЫБАЧУК находится с И.ДРИЖЧАНЫМ в весьма приятельских отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой по большей части игнорируются, или же к Президенту, кому они адресованы, не доходят », - отмечалось также в публикации “ Украины молодой ”.

В пятницу пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО сообщила, что В.ЮЩЕНКО поручил О.РЫБАЧУКУ изучить факты, изложенные в этой статье.