Луценко: с Януковича и Черновецкого молока не будет

Лидер “Нашей Украины – Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО призывает киевлян поддержать возглавляемый им блок на выборах 30 сентября.

Об этом идет речь в обращении Ю.ЛУЦЕНКО к киевлянам, размещенном на сайте НУ-НС.

“Скажу откровенно – я прошу Вашей поддержки. Я никогда не делал этого раньше, потому что действовал самостоятельно на основе своих убеждений. Сегодня я возглавляю одну из трех политических сил, которая будет в украинском парламенте. Я прошу Вашей поддержки не для себя, а для решения в парламенте главных проблем столицы Украины”, - отмечает Ю.ЛУЦЕНКО в своем обращении.

Он подчеркнул, что политики из демократического лагеря выполнили все требования киевлян. ”Мы перевернули страницу противостояния в демократическом лагере, объединили 9 партий в единый блок и обновили его руководство. Вместе мы сделали досрочные выборы реальностью. Теперь все зависит от Вашего выбора”.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что поддержка “Нашей Украины – Народной самообороны” необходима для отставки действующего руководителя правительства и мэра столицы.

Выступая с острой критикой в адрес этих должностных лиц, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: “Мы все поняли, что с козла не будет молока, даже если сделать его премьером или мэром. Я прошу поддержки для отставки правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и принятия решений о перевыборах Киевского городского председателя”.

Также Ю.ЛУЦЕНКО обещает в случае победы на выборах инициировать рассмотрение в Верховной Раде ключевых законов, необходимых для киевлян. В частности, закон о расширении границ Киева, который позволит начать массовое строительство доступного жилья без уничтожения зеленых и исторических мест столицы; закон о порядке расчета тарифов на основе цены украинского газа, который в 7 раз дешевле, что позволит радикально снизить плату за жилищно-коммунальные услуги; закон о муниципальной столичной милиции, который позволит сосредоточиться на проблемах безопасности киевлян, а не выполнения политических заказов очередных работников – политических туристов.

”Вы знаете меня не первый год. Знаете мои ошибки и мои достижения. Знаете грязь, которую ежедневно льют на меня зависимые от В.ЯНУКОВИЧА и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО СМИ. Я выиграл у них суды и горжусь, что имею таких врагов. Что бы там ни было, но я не изменю свой характер и свои убеждения”, - подчеркнул лидер “Нашей Украины – Народной самообороны” в обращении к киевлянам.