Скрипка говорит, что с самого начала хотел сотрудничать с властью

Олег Скрипка объяснил, что давно хотел сотрудничать с властью.

Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю открытия ежегодного этнического фестиваля "Країна мрій", организатором которого он является, сообщает Украинская правда.

"Жизнь намного сложнее, и мое стремление с самого начала было сотрудничать с властью. Потому что мы не можем воевать до самого конца, и эта война ни к чему не приведет", - заявил музыкант.

"Надо сотрудничать, нужно объединяться, и" Країна мрій"- это крупное объединение большого количества людей и большого количества ресурсов", - отметил Скрипка.

По словам музыканта, к организации фестиваля были привлечены ресурсы Киева.

"Наш город нам сделал выставку цветов, он сделал нам разрешения. Нам гораздо дешевле вышло, нам не нужно платить за различные разрешения и нам не нужно было шесть месяцев ходить по кабинетам. Это было очень быстро, и мы могли просто творчески заниматься организацией фестиваля" , - говорит фронтмен группы ВВ.

Как известно, во время Оранжевой революции Скрипка выступал на Майдане. Однако позже заявлял о своем разочаровании в действиях новой власти. Позже он назвал президента Виктора Януковича лучшим менеджером, чем экс-президент Виктор Ющенко, отмечает издание.