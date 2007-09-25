Ющенко обещает принять любой выбор украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что победа демократических сил на парламентских выборах обеспечит Украине достойное будущее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня в Сумах, выступая на церемонии торжественного открытия Центра олимпийской подготовки Украинской академии банковского дела НБУ.

«Я глубоко убежден, будущее Украины могут выписать и обеспечить только демократические силы», – сказал Президент.

Обращаясь к обществу, он призвал его иметь активную гражданскую позицию на выборах 30 сентября. «Сегодня воспроизводится украинская демократия, поэтому будьте преданы своей воле», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также призвал присутствующих не поддаваться частным амбициям кого-либо из политиков, ведь они избираются народом для отстаивания национальных, государственных интересов.

«Я никогда не буду говорить, за кого вам голосовать, потому что я Президент свободного государства, а вы – и это главное – являетесь свободными гражданами Украины. Это ваш выбор – за кого вам голосовать. Это ваше право – избирать ту или другую политическую силу. Я верю в это право, доверяю ему и я приму ваш любой выбор», – подчеркнул Президент Украины.

Глава государства также выразил убеждение, что досрочные выборы в Верховную Раду являются шансом для нашей страны изменить жизнь к лучшему, но только при условии, что будут извлечены уроки из событий, как недавних, так и последних пятнадцати лет.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что граждан страны объединяет ряд ключевых принципов, среди которых единство и соборность Украины, принцип верховенства права и закона, равного для всех.

Обращаясь к демократическим силам, Президент еще раз призвал их консолидироваться: «Станьте под одно крыло… в одиночку всегда демократия проигрывала. Досадно, что чьи-то амбиции могут брать верх над солидарностью».

Глава государства призвал сумчан сделать мудрый выбор. «Заботьтесь о демократическом движении. Политика – это не что-то далекое, это то, что может вмешаться в вашу ежедневную жизнь через вашу пенсию, зарплату, отнятое слово, неправдивую информацию, коррупцию. Недемократия забирает энергию у нации, забирает возможности, прежде всего - экономические и социальные», - сказал он.