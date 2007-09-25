Регионалы боятся, что 30 сентября избиратели могут заехать не туда

В Партии регионов считают, что инициатива организовать 30 сентября - в день внеочередных выборов в украинский парламент - бесплатный проезд в маршрутных такси Большой Ялты может только снизить явку избирателей на участки.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил глава крымского избирательного штаба Партии регионов Алексей БОЯРЧУК, комментируя инициативу фирм-перевозчиков бесплатно перевозить ялтинцев в день выборов.

По словам А.БОЯРЧУКА, Партия регионов «крайне негативно» относится к подобной инициативе. «Мы написали письмо мэру Ялты (Сергею БРАЙКО – УНИАН) с просьбой отказаться от этой идеи», - отметил руководитель крымского штаба Партии регионов.

«Люди (имеются в виду водители маршруток – УНИАН), которые хотят пойти на встречу, могут только вред причинить. Потому что, пользуясь бесплатным проездом, люди (избиратели - УНИАН) могут поехать куда угодно, кроме избирательного участка, что однозначно может понизить наш процент. Тем более - это касается Ялты, у которой всегда был невысокий показатель явки на выборы».

Как сообщал УНИАН, руководители фирм-пассажироперевозчиков на очередном совещании в горисполкоме Ялты выступили с инициативой 30 сентября с 8.00 до 16.00 часов на всех 48-ми маршрутах Большой Ялты бесплатно перевозить пассажиров. Эта инициатива обусловлена тем, что руководители фирм-перевозчиков готовы помочь ялтинцам попасть на свои избирательные участки и проголосовать на выборах народных депутатов.