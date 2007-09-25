Тимошенко облили краской (добавлены фото)

Сегодня рано утром в Кременчуге Полтавской обл. неизвестные облили краской портрет Юлии ТИМОШЕНКО и транспаранты, развешанные на штабе БЮТ.

Как рассказал руководитель избирательного штаба БЮТ в Кременчуге Олег БАБАЕВ, огромный портрет Юлии ТИМОШЕНКО и транспоранты с лозунгами партии были закиданы краской между 6 и 7 утра. «Это грязные избирательные технологии. Нет, чтобы как мы открывать детские площадки, ремонтировать школы, они идут на вандализм. Я считаю, это сделали оппоненты из Партии регионов в преддверии визита своего лидера. Жалко, что не пойманы эти вандалы. Думаю лидер партии такие шаги своих однопартийцев бы не одобрил», - заявил О.БАБАЕВ.

Руководитель избирательного штаба Партии регионов в Кременчуге Николай ЧЕРНЫШ заявил УНИАН, что его штаб не причастен к этому инциденту. «Мы на выборах работаем честно. Мы протягиваем всем руку и не играем в грязные игры. Решение, за кого голосовать все равно примет избиратель. Против нас тоже есть провокации. Вчера нам подожгли агитмашину. К счастью мы все вовремя потушили. Сгорела часть бампера. Я об этом оппонентам не говорил и их в этом не обвиняю. Милиция во всем разберется», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Фото Олега Булашева