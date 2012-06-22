Американские юристы взялись проверить дело Тимошенко за 95 тысяч

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий в ответ на запрос Мустафы Найема, сообщает Украинская правда.

"Министерством юстиции был заключен договор с юридической компанией Skadden о предоставлении услуг по исследованию в области права", - говорится в ответе.

"Согласно условиям договора юристы компании Skadden должны провести исследование относительно соблюдения принципа верховенства права и практики Европейского суда по правам человека в деле "Тимошенко против Украины", которое находится на рассмотрении суда", - добавил уполномоченный.

"Согласно договору оплата услуг осуществляется согласно объему выполненных работ, но не может превышать 95 тысяч гривен, поэтому процедура тендерных закупок не применялась", - уточнил Кульчицкий.

Как известно, в пятницу министр юстиции Александр Лавринович заявил, что американская юридическая компания Skadden проверит дело экс-премьера Юлии Тимошенко меньше, чем за 100 тысяч гривен, а потому была приглашена без тендера.