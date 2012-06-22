Попов поручил доработать проект Генплана столицы

17:58, 22 июня 2012
Политика
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Председатель КГГА Александр Попов поручил доработать проект Генплана столицы с учетом предложений киевлян, собранных в процессе подготовки к киевскому референдуму.

Александр Попов

Общественное обсуждение проекта нового Генерального плана столицы проведут только после доработки документа институтом Генплана. Как сообщает сайт КГГА, об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов. В частности, глава КГГА поручил Институту Генерального плана в срок до 1 декабря 2012 доработать проект Генерального плана с учетом проектных решений, выносимых на референдум.

Профильные службы также получили задание разработать план проведения общественного обсуждения проекта Генплана в районах города после корректировки проекта Генплана с учетом позиции сотен тысяч киевлян, которые были собраны в процессе подготовки к киевскому референдуму.

«Мы должны откорректировать проект Генплана, который будет представлен на суд территориальной общины Киева. Он должен быть максимально приближенным к специфике исторически сложившихся микрорайонов столицы и соответствовать приоритетным потребностям их жителей и всех киевлян. Кроме того, он должен быть конкретным и понятным не только специалистам, но и тем, кто не разбирается в архитектуре или градостроительстве. Ведь мы обсуждаем будущее столицы, где живем мы, живут и будут жить наши дети. Каким должно быть это будущее - решать нам, киевлянам. А специалисты лишь должным образом оформить наши решения и контролировать их выполнение », - сказал Александр Попов.

Он рассказал, что сейчас инициативной группой собрано более 330 тысяч подписей киевлян, которые выразили желание провести киевский референдум. Среди вопросов, которые планируется вынести на городской плебисцит, есть и такие, которые касаются проектных решений нового Генерального плана. В частности, речь идет об ограничении строительства в исторической части Киева, о максимальной высотности новостроек и реконструируемых зданий в центре, а также об обязательности соблюдения требований ЮНЕСКО по охранным зонам Софии, Печерской Лавры и Днепровских склонов, развитии парков, приоритетах транспортной инфраструктуры и т.д..

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