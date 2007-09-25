Ющенко с Аваковым не довезли шампанское до Бессмертного

“(Политические) решения не принимаются в Ющенко на кухне”. По крайней мере так утверждает Ярослав Ющенко - 25-летний вице-губернатор Харьковщины, племянник Президента, 87 номер в предвыборном списке Нашей Украины – Народной самообороны.

Когда семья собирается вместе, как заявил Ярослав Ющенко в интервью “Главреду”, разговаривают “о жизни. О политике, конечно. Куда же ты ее денешь?”.

В ответ на просьбу прокомментировать историю о том, что Ярослав Ющенко, когда Роман Бессмертный уходил с должности председателя политсовета партии НУ, якобы, предлагал ему выставить ящик шампанского, чтобы Бессмертный остался, племянник Президента сказал, что ему стыдно. Обещанное Бессмертному шампанское к политику так и не попало. “У-у-у, как вы поинформированы. Хотя, все было не совсем так. Во-первых, не ящик шампанского, а два. Во-вторых, мы с Аваковым шампанское обещали по случаю начала нового этапа в жизни Романа Петровича и в знак уважения к его предыдущей работе. Вы меня упоминанием об этой истории устыдили - мы же шампанское так и не передали, все никак не довезем”.