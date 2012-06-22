Янукович ветировал закон авторства своего сына

Соответствующие предложения обнародованы на официальном парламентском портале.

Так, Президент считает необходимым ввести в НК определение «программной продукции».

Кроме того, законом о внесении изменений в НК предусмотрено снижение с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года ставки налога на доходы физических лиц с нынешних 15-17% до 5%. По мнению Президента, данная норма противоречит Конституции, согласно которой граждане равны перед законом.

Помимо прямых потерь местных бюджетов, снижение в три раза ставки налога на доходы физлиц для сотрудников IТ-компаний может создать прецедент для инициирования соответствующих изменений в налоговое законодательство для работников других отраслей, которым будет предоставляться государственная поддержка. «Учитывая приведенное, считаю неприемлемым снижение ставки налога на доходы физических лиц для работников субъектов индустрии программной продукции до 5%...» - отмечается в предложениях Президента.

Также законом предусматривается временно, с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года, освободить от налогообложения НДС операций по поставке программной продукции.

Президент отметил, что среди видов экономической деятельности, которые освобождаются от уплаты НЛС, есть такие, например, как консультирование по вопросам информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, размещение информации на веб-узлах, а также связанная с ними деятельность. «Однако в результате такой деятельности программная продукция не всегда создается, а потому применение предлагаемой Законом льготы к операциям по поставкам продукции, созданной в результате такой деятельности, является проблематичным», - говорится в предложениях Президента.

Кроме того, Президент не согласен с предложенным в законе о господдержке развития индустрии программной продукции, в частности, с тем, что единый социальный взнос для сотрудников IT-компаний на 5 лет будет снижен: с 36,8% от размера зарплаты сотрудника до 36,8% от двух минимальных заработных плат.

«Следует отметить, что введение специального режима начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по отраслевому признаку является ничем иным, как нарушением конституционных принципов защиты государством всех субъектов права собственности и хозяйствования, их равенства перед законом (ст.13 Конституции Украины)», - говорится в предложениях Президента.

По его мнению, введение предлагаемого механизма снижения единого соцвзноса приведет потерям бюджета Пенсионного фонда (по предварительным подсчетам, такие потери составят до 6 млрд грн в год), в связи с чем возникнет необходимость дотирования бюджета фонда.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции», который в частности предусматривает временное освобождение от налогообложения НДС операций по поставкам программной продукции, созданной в результате осуществления экономической деятельности — с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года.

Кроме того, 24 мая парламент принял Закон «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции».

Законом предусматривается следующее: временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, устанавливается в соответствии с первым классом профессионального риска в размере, предусмотренном законодательством, как доля от совокупной суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работниками в отчетном периоде, и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

Также предусмотрено, что временно, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года, единый взнос для наемных работников субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов хозяйствования индустрии программной продукции, в том числе нерезидентов, устанавливается в размере, предусмотренном законодательством, как доля от суммы, равная двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженная на количество наемных работников таких субъектов хозяйствования (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работником в отчетном периоде.

Как известно, авторами этих законов является группа депутатов во главе с сыном президента Виктором Януковичем и заместителем председателя комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Евгением Царьковым.