Мороз хочет распределить регионы между партиями?

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заявляет о необходимости децентрализации власти, что позволит избежать введения в Украине диктатуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время выступления в Белоцерковском аграрном университете.

А.МОРОЗ заявил о необходимости завершения политической реформы в части, которая касается полномочий и прав местных общин и созданных ими советов.

«На уровне области и района не должно быть конкуренции между ветвями власти. Необходимо, чтобы власть формировала та политическая сила, которая в регионе пользуется наибольшей поддержкой населения», - сказал А.МОРОЗ.

По словам Председателя ВР, модель управления в Украине должна быть европейской, «когда нет двоевластия, когда вся власть на местах принадлежит выборным структурам».

При этом А.МОРОЗ отметил, что «Президент и его окружение не хотят таких изменений» и поэтому, по его словам, «в новой редакции Конституции Украины планируется юридически оформить диктатуру».

«Заботясь о перспективе государства, мы не должны допустить такого развития событий», - отметил А.МОРОЗ. Он также заметил, что отказ от централизации власти решает в значительной степени проблему коррупции, формирует ответственность человека к своему политическому долгу, политическому выбору.