Польские журналисты попросили прощения у украинских женщин: на четырех языках

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, извинение на польском, английском, русском и французском языках под звуки национального гимна Украины от имени радиостанции и работников программы "Poranny WF" произнес журналист Михал Фигурский.

"Стремимся выразить свое глубокое сожаление по поводу наших высказываний относительно украинских женщин", - начал он свое короткое заявление.

Журналист отметил, что он вместе с Кубой Воевудским, своими высказываниями не хотели оскорбить украинок, а воплотились в образ выдуманных людей, которые якобы были очень расстроены из-за плохих результатов игры сборной Польши по футболу и завидовали успехам сборной Украины на Евро-2012.

"Лично считаем, что украинские женщины имеют исключительную красоту, которая вызывает у нас удивление и уважение, что касается также остальных ваших представителей прекрасной и братской, нам полякам, нации", - сказал М.Фигурский.

"Просим у вас прощения и приносим выражение уважения", - резюмировал журналист, который зачитывал извинение на четырех языках около 2 минут.

Дополнительно один из гостей утренней программы "Poranny WF" зачитал это же извинение на датском языке.

Представитель радиостанции сказала УНИАН, что М.Фигурский извинился в начале и после завершения сегодняшней программы.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины вчера обнародовал заявление, в котором требовал извинений от польских журналистов за оскорбительные высказывания в адресу гражданок Украины, о которых стало известно благодаря инициативе ряда поляков и украинцев, подавших заявление в прокуратуру на журналистов радиостанции, в которой требуют привлечь их к уголовной ответственности за ксенофобские высказывания.

Руководитель Eska Rock Богуслав Потонец, комментируя ситуацию, заявлял, что журналисты в своей программе высмеивали не украинок, которые часто работают домохозяйками в Польше, а "стереотипы некоторых поляков" по отношению к ним.

Справка УНИАН. Украинцы являются самой многочисленной группой среди иностранцев, которые легально живут в 38-миллионной Польше, а также приезжают сюда на работу, для ведения бизнеса и отдыха на основании виз. В прошлом году польские консульства выдали гражданам Украины почти 600 тысяч виз, в том числе, около 200 тысяч на работу.