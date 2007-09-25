Ярослав Ющенко: у меня нет дяди

Ярослав Ющенко - 25-летний вице-губернатор Харьковщины, племянник Президента, 87 номер в предвыборном списке Нашей Украины – Народной самообороны, в интервью “Главреду” пожалел, что политические династии, в отличие от актерских или врачебных всегда являются темой для критики. Тем не менее, Ярослав Ющенко не смог однозначно заявить, что занимаемая им должность вице-губернатора одной из наибольших областей Украины никоим образом не связана с его фамилией.

“Если бы у меня была другая фамилия, то я, возможно, не был бы на Говерле в момент учреждения блока Виктора Ющенко «Наша Украина», - сказал Ярослав Ющенко. - Если бы у меня была другая фамилия, возможно, я бы не приобщился в 2002 году к строительству штаба блока в Харькове. А затем, позже в 2004 году не познакомился бы с Арсеном Араковым, с которым мы плечо к плечу прошли очень непростую президентскую кампанию. Да и многого другого могло бы не быть”.

“Знаете, я прекрасно понимаю всю ответственность, связанную с моей фамилией", - сказал политик. “Я очень осторожно отношусь к своим поступкам, высказываниям и действиям”... И тут же сделал не очень осторожное заявление:

В ответ на просьбу корреспондента издания назвать самых авторитетных для него политиков Ярослав Ющенко перечислил: “Не буду оригинальным – Виктор Ющенко, Петр Ющенко и Арсен Аваков”.

“Действительно, не оригинальный ответ – начал корреспондент, - отец, дядя и... “

“У меня нет дяди, у меня есть Президент Украины”, - отреагировал на это Ярослав Ющенко.