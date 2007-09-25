Ярослав Ющенко: у меня нет дяди
Племянник Президента рассказал, чего не было бы, живи он с другой фамилией
|Ярослав Ющенко
“Если бы у меня была другая фамилия, то я, возможно, не был бы на Говерле в момент учреждения блока Виктора Ющенко «Наша Украина», - сказал Ярослав Ющенко. - Если бы у меня была другая фамилия, возможно, я бы не приобщился в 2002 году к строительству штаба блока в Харькове. А затем, позже в 2004 году не познакомился бы с Арсеном Араковым, с которым мы плечо к плечу прошли очень непростую президентскую кампанию. Да и многого другого могло бы не быть”.
“Знаете, я прекрасно понимаю всю ответственность, связанную с моей фамилией", - сказал политик. “Я очень осторожно отношусь к своим поступкам, высказываниям и действиям”... И тут же сделал не очень осторожное заявление:
В ответ на просьбу корреспондента издания назвать самых авторитетных для него политиков Ярослав Ющенко перечислил: “Не буду оригинальным – Виктор Ющенко, Петр Ющенко и Арсен Аваков”.
“Действительно, не оригинальный ответ – начал корреспондент, - отец, дядя и... “
“У меня нет дяди, у меня есть Президент Украины”, - отреагировал на это Ярослав Ющенко.