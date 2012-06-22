БЮТ обратится в КС, если Янукович разрешит за бесценок продавать землю

Об этом во время вечернего пленарного заседания парламента заявил народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван Кириленко.

«Мы обращаемся к Президенту – закон антигосударственный, закон антиукраинский, закон коррупционный и преступный по своей сути. Мы требуем его ветировать полностью. Не получится это, то мы уже сегодня собираем подписи для представления в Конституционный Суд», - сказал И.Кириленко.

Он отметил, что Верховной Радой был проголосован позорный закон, который фактически дает старт продаже земель. «Стало понятно, что большинству до лампочки земельный рынок, до лампочки земельная реформа, а нужен был земельный банк», - сказал И.Кириленко. По его словам, под этот земельный банк будут подпадать 14 млн га земель. «Создается земельный банк, капитализируется этой землицей, подбрасывается несколько миллиардов, для себя любимых оттуда льготный кредит и за бесценок продается эта земля», - отметил он.