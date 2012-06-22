В воскресенье пройдут первые в Украине праймериз

Об этом УНИАН сообщили в Общественном комитете «Народный выбор 2012».

Как сообщил председатель Общественной окружной избирательной комиссии, и.о. председателя Комитета избирателей Украины в Тернопольской области Павел Левкив, 21 июня в Бережанах состоялось заседание Общественной окружной избирательной комиссии по проведению предварительного народного голосования - праймериз по Зборовскому избирательному округу.

По его словам, уже сформировано 19 общественных участковых избирательных комиссий, в которые вошли активисты общественных организаций Общественного комитета «Народный выбор 2012».

«Голосование состоится в 78 населенных пунктах. Сегодня мы также утвердили график работы передвижных избирательных комиссий в населенных пунктах, где будет проходить предварительное народное голосование», - сообщил П.Левкив.

«Избиратели округа будут избирать единого кандидата от оппозиции. Среди предложенных кандидатур политики, которые или заявили о своем намерении баллотироваться по этому округу, или фактически начали свою избирательную кампанию», - отметил П.Левкив.