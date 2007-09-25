В НУ-НС увидели, как Партия регионов маскирует волка

Киевский городской штаб блока „Наша Украина - Народная самооборона” заявляет, что Партия регионов своими голословными инсинуациями в адрес представителей „Нашей Украины” о „неточностях” в списках избирателей в Киеве пытается скрыть собственные масштабные предвыборные злоупотребления и стремится оправдать свой провал на выборах в Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Киевского городского штаба блока НУ-НС.

«Людям просто смешно слышать подобные бессмысленные обвинения от представителей политической силы, которая лишь в Харькове включила в избирательные списки более ста тысяч двойников, тысячи „мертвых душ”. В частности, цинично, словно издеваясь, „регионалы” записали на выборы покойного Евгения Кушнарёва”, - отмечается в заявлении.

„Неужели господин В.ГОРБАЛЬ думает, что киевляне не помнят, кто руководил десятками групп фальсификаторов бюллетеней в Киеве на президентских выборах 2004 года? Кто лично защищал от справедливого наказания фальсификаторов бюллетеней, которые засели тогда в кафе „Гелиос” в Голосеевском районе?”, - задают риторический вопрос авторы заявления.

„Не выйдет замаскировать волка под жертвенного агнца. Столичной общественности хорошо известно о тех планах противозаконного использования на выборах так называемого „админресурса”, которые лелеют киевские „регионалы” и их партнер по дерибану коммунальной земли и имущества мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ”, - отмечают авторы заявления.

“Но эти „черные замыслы” не пройдут. Их не удастся прикрыть никакими пустыми выдумками о своих политических противниках, как не удастся оправдать ими провал Партии регионов на парламентских выборах в Киеве”, - говорится в заявлении Киевского штаба блока НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября заместитель руководителя Киевского городского отделения Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ заявил, что в Киеве готовятся масштабные фальсификации на выборах 30 сентября.

По его словам, фальсификация списков начинается с паспортных столов в ЖЭКах, продолжается в паспортных столах районов и завершается в рабочих группах по формированию списков. «Поскольку рабочие группы создаются руководством районных администраций, то, как правило, туда попадают сотрудники РГА и люди, лояльные к политической силе, которую представляет руководство районной администрации», - заявил С.БАРАНОВ-МОХОРТ. «А всем известно, что в Киеве во главе практически всех районов стоят представители БЮТ и «Нашей Украины», а поэтому состав рабочих групп, которые отвечают за формирование списков, представить не трудно, так же понятно, против кого направлены все «неточности» в списках», - добавил он.