Янукович внимательно следит за Луценко и Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» и Блок Юлии Тимошенко не смогут одержать победу на досрочных парламентских выборах без фальсификаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире телерадиокомпания «Лтава».

«Оранжевая команда и «белое братство» честно выборы не выиграют, и они это ощущают. У них везде есть падение рейтинга, люди им уже не верят», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя появление палаток Партии регионов на Майдане Незалежности в Киеве.

Лидер Партии регионов еще раз сообщил о том, что его политическая сила обладает информацией о подготовке к фальсификации результатов выборов. «Сегодня у нас хватит сил этого не допустить. Мы очень внимательно следим за оппонентами, которые привыкли на лжи, на популизме, на авантюризме жить. Мы уже не дадим так издеваться над страной. Мы будем внимательно следить, и при необходимости будем реагировать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.