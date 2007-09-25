Суд отказал Черновецкому

Окружной административный суд Киева отказал Киевской городской государственной администрации в удовлетворении исковых требований об ограничении проведения массовых мероприятий в центре Киева, в том числе на Майдане Независимости, с 24 по 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам представитель Партии регионов в суде Людмила ШЕМЕЛИНЕЦ.

«Суд вынес решение отказать в удовлетворении иска КГГА об ограничении проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости и в других частях центра Киева», - сказала Л.ШЕМЕЛИНЕЦ.

Она проинформировала, что пока решение суда было объявлено только в устной форме, а через несколько часов должно быть оформлено официальное решение суда на бумаге, где будут указаны все основания принятого решения.

Л.ШЕМЕЛИНЕЦ не исключает, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано КГГА, поскольку обычно все решения судебных органов КГГА обжалует. Согласно документам иска КГГА, ответчиками в этом деле были семь партий, блоков и организаций: ВО «Батькивщина», Киевская городская организация Украинской социал-демократической партии, партия «Народный Союз Наша Украина», Киевская организация партии «Вперед, Украина!», городская организация Партии регионов, столичная организация «Союз молодежи регионов Украины» и инициативная группа граждан «За чистый от политики город».

Относительно того, каковы могут быть основания для вынесения этого решения в админсуде, Л.ШЕМЕЛИНЕЦ выразила мнение, что КГГА не смогла отстоять свою позицию, поскольку не смогла доказать опасность проведения политических акций в центре города, а также ввиду того, что в период избирательной кампании политическим силам разрешается проводить мероприятия массовой агитации любыми разрешенными законом методами.

В свою очередь начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК в телефонном разговоре с УНИАН назвал решение административного суда политическим, а не прагматичным, на что надеялась КГГА.

В то же время В.ГОНЧАРУК отметил, что он пока еще не знает, будут ли подавать власти города апелляцию на это решение суда. По его словам, если апелляция будет подана, то она будет носить больше декларативный характер.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Главное управление по вопросам внутренней политики КГГА обратилось в суд об ограничении проведения массовых предвыборных мероприятий на Майдане Независимости.

В то же время депутат Киевсовета от Партии регионов Владимир ФИЛИППОВ заявил, что “регионалы”, которые на Майдане Независимости монтируют сцену, не имели возможности перенести свои политические мероприятия, и никуда не уйдут с центральной площади до 1 октября.

На сегодняшний день, по данным МВД, на Майдане Независимости и возле Центральной избирательной комиссии готовят свои предвыборные мероприятия представители Партии регионов, а на Софийской площади - сторонники БЮТ.

При этом заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАТХУТДИНОВ подчеркнул, что сторонники политических партий находятся на площадях в Киеве на законных основаниях, поскольку суд не запретил им проводить массовые акции.