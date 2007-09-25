Перед митингом Януковича подрались сторонники ПР и НУ-НС

Перед митингом лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Кременчуге на площади Победы возникла драка между сторонниками Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как рассказал корреспонденту УНИАН депутат горсовета, член политсовета Кременчугской городской организации НУ-НС Александр УРИН, еще вчера их однопартийцы поставили свои палатки на площади Победы, где сегодня выступил В.ЯНУКОВИЧ.

«Однако вчера четверо бритоголовых заявили, чтобы мы их убрали, иначе агитаторам ноги поотрывают, а палатки порежут. Сегодня мы выставили свои пять палаток, как и обещали ранее. Ведь когда приезжал наш лидер Юрий ЛУЦЕНКО, «регионалы» тоже выставляли свои пять палаток. Так вот, мы выставили их, тут налетели с десяток братков и начали отбирать палатки, образовалась потасовка. Они увезли наши четыре из пяти палаток. Сразу мы оповестили об этом милицию. Они выставили спецназ. Мы начали снова ставить палатки. Тут снова налетели братки. И все начало повторяться. Тогда их задержала милиция. Трое доставлены в райотдел», - сказал А.УРИН.

По его словам, после очередного нападения, между руководством городской организации НУ-НС и представителями Партии регионов состоялись переговоры, в ходе которых достигнуто соглашение о ненападении друг на друга.

Как сообщили УНИАН в райотделе милиции, по факту задержания трех человек составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках предвыборного тура В.ЯНУКОВИЧ посещает Полтавскую область. С утра он провел митинг в Кременчуге, а позже - в Полтаве.

После митинга В.ЯНУКОВИЧ выступит в прямом эфире на ОГТРК «Лтава».