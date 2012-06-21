СМИ: за взрывами в Днепропетровске стоят спецслужбы

Бывший милицейский чин, долгое время служивший в спецподразделениях, на условиях анонимности высказался резко критически об официальной версии ГПУ, СБУ, МВД и уверен, что на самом деле все было далеко не так, как трактовал события на итоговой пресс-конференции генпрокурор Виктор Пшонка, пишет «Сегодня».

«Мое личное мнение — в Днепропетровске повторился российский и белорусский сценарии, когда именно спецслужбы инициировали провокации, а потом кого-то делали козлами отпущения, — говорит подполковник милиции в отставке. — Это почерк ФСБ, только в украинской интерпретации. Вижу тут три составляющих.

Первая — вся эта горе-возня направлена против Юли Тимошенко. Именно в ее сторону переводят стрелки в этом деле, как неуклюже пытаются пристегнуть и заказное убийство Евгения Щербаня. Устраивая теракты в Днепропетровске, на Юлиной родине, хотели бросить тень на нее, показать, что она и в тюрьме управляет процессами. А раз так — надо вводить прямое президентское правление, чтобы сорвать выборы.

Вторая составляющая. Взрывы организовали профессионалы. Политологи понятия не имели ни как изготовить взрывное устройство, ни как его заложить. А тут вдруг такие глубокие познания.

И третье — масса вопросов по поводу того, как искали преступников и как раскрывали теракты. Это же бред сивой кобылы — требовать деньги на банковских карточках. Да еще и без фамилий на них. Чепуха! Всегда хотят наличные. А тут — банкоматы, пин-коды… Выбрасывают из окна поезда, будто кино снимают! Нас за малых детей держат — вдруг да поверят в эту бредятину. Да банковская система моментально выводит на преступников, блокируя выдачу денег, а также снимая клиента на видео, и этого не понимают только школьники…

Думаю, сто раз прав Геннадий Москаль — за этими политологами скрываются совсем другие люди, очень серьезные, влиятельные. Но их не ищут и никогда не найдут. Повторяю, эта операция разработана и осуществлена спецслужбами. Потому народу ничего и не рассказывают, все шито белыми нитками, уж поверьте моему милицейскому опыту. Но кто-то уже примеряет ордена на китель и большие звезды на погоны».