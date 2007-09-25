Цушко боится, что Ющенко построит ”сицилийскую Хоруживку”

Министр внутренних дел, кандидат в депутаты Верховной Рады 6 созыва от Социалистической партии Василий Цушко заявляет, что "украинская мафия начинается с секретариата президента" Виктора Ющенко.

Об этом он заявил, комментируя утверждение президентом нового персонального состава Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, сообщает перс-служба СПУ.

"Утром руководитель юридического департамента штаба блока НУНС Николай Онищук признает, что решение Печерского суда по удовлетворению жалобы однопартийца Юрия Луценко принимал его племянник, а днем Ющенко выдает указ..., которым утверждает Онищука главой Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права", - отметил Цушко.

"Что это за мафиозная система? Как глава государства может принимать такие решения после признания факта коррупции со стороны представителей НУ-НС? Ведь по закону, который, по словам президента, один для всех, судья Онищук должен был подать отвод в связи с пребыванием в родственных отношениях с заинтересованной стороной", - цитирует его пресс-служба.

При этом Цушко подчеркнул, что 20 статью Гражданского процессуального кодекса "никто не отменял".

"Судья должен был подать самоотвод из-за личной заинтересованности в деле. Вместо того президент "наградил" Онищука, очевидно, за проявление коррупции в суде", - сказал Цушко.

По словам члена СПУ, "то, что происходит сегодня, является лишь подготовкой к развитию "сицилийской Хоруживки" на всей территории Украины после выборов".

"Лишь полгода назад Виктор Ющенко говорил о том, что Исус Христос со своими 10 заповедями мог бы проиграть в Печерском суде. Коррупция не может и не способна бороться сама с собою, особенно тогда, когда она находится под патронатом секретариата президента", - заявил Цушко.

"Рекомендую президенту наконец отказаться от практики награждения чиновников за коррупционные действия и прекратить предоставлять услуги "политической крыши" стае коррупционеров", - добавил он.

Президент своим указом от 24 сентября 2007 года утвердил новый персональный состав Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

Согласно с указом, главой Нацкомиссии назначен руководитель юридического департамента блока "Наша Украина – Народная Самооборона" Николай Онищук.

Украинская правда