В Крыму объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым объявило на сегодня штормовое предупреждение в Крыму из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Как сообщает пресс-служба крымского Главка МЧС, сегодня на территории автономии местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, ветер со скоростью до 15- 20 метров в секунду.

На реках Крыма ожидается поднятие уровня воды до 0,3-1 метра.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит +7+9, днем +19+20 градусов.

По информации спасателей, накануне после прошедшего сильного ливня произошел сдвиг почвы объемом 450 м.куб. в керченском поселке Героевское. В результате сильных осадков оказались затоплеными подвалы 5-ти жилых домов и территория двух баз отдыха, частично засыпано и повреждено асфальтное покрытие длиною 200 метров при въезде в населенный пункт. Движение автотранспорта по данной дороге перекрыто, в поселок можно попасть лишь по объездной дороге. Пострадавших и погибших нет. Сейчас, по информации начальника Керченского городского управления МЧС Игоря ДЖАНДЖГАВА, с двух баз отдыха временно отселены в другие базы 57 отдыхающих (среди них - 27 керчан, а также жители Донецкой, Запорожской, Харьковской и других областей Украины). Сейчас в ликвидации последствий данного происшествия в общей сложности задействовано 52 человека и 8 единиц техники.