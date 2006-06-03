Тимошенко: антиконституционный мятеж следует немедленно прекратить

Юлия ТИМОШЕНКО категорически выступила против освобождения от должности главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, одного из самых успешных руководителей областей в Украине. Об этом она заявила, комментируя сегодняшние решения Харьковского областного совета по предоставлению русскому языку статуса регионального и признания неудовлетворительной роботу губернатора А.АВАКОВА.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что будет лично защищать А.АВАКОВА для того, чтобы он мог и в дальнейшем приносить жителям Харьковщины положительный результат.

Лидер БЮТ обратила внимание на то, что решение Харьковского облсовета инициировала политическая сила, “место которой в прошлом вместе с режимом Кучмы”.

„Криминалитет из прошлого пытается сегодня дестабилизировать жизнь людей в Украине, но, заверяю, эти попытки не будут успешными. Никому не удастся помешать нашему народу жить в спокойствии и согласии," – отметила Ю.ТИМОШЕНКО

Кроме того, она заявила, что “категорически выступает против антиконституционных решений по языку”. “Когда Украиной расползается языковой сепаратизм – это, собственно, речь идет о самой государственности, о том, что происходит антиконституционный мятеж, который следует немедленно прекратить”, - подчеркнула лидер БЮТ.