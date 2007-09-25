Коммунист сомневается в самоубийстве Партии регионов

Кандидат в народные депутаты от Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ сомневается, что Компартия войдет в состав коалиции, которую после выборов могут сформировать Партия регионов и блок “Наша-Украина - Народная самооборона”.

Об этом он заявил в интервью “Газете по-украински”.

По словам А.ГОЛУБА, если вышеуказанные две политические силы создадут совместную коалицию, то со стороны Партии регионов это будет предательством ее избирателей.

«Возможно, в таком случае «регионалы» получат определенные экономические дивиденды. Однако в политическом плане они будут выполнять волю Виктора ЮЩЕНКО и его окружения», - сказал он.

По словам А.ГОЛУБА, это может привести либо к расколу Партии регионов, либо к прекращению ее существования в нынешнем виде.

Кроме того, отметил он, формирование такой коалиции приведет к спаду рейтинга партии Виктора ЯНУКОВИЧА. «Не думаю, что они пойдут на это, особенно перед президентскими выборами. Это было бы настоящим самоубийством”, - считает он.

При этом А.ГОЛУБ отметил, что для КПУ является «естественным» формирование коалиции с Партией регионов. «Впрочем, мы готовы сотрудничать с любыми политическими силами, кроме откровенно профашистских и националистических», - добавил он.

По его словам, нет сомнений, что КПУ и Партия регионов вместе получат 240-250 депутатских мандатов. При этом А.ГОЛУБ отметил, что Компартия уже предложила Партии регионов подписать протокол о создании в новом парламенте красно-синей коалиции.