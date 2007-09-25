Виктор Янукович выступил на разогреве у Сердючки

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в политической борьбе против Партии регионов оппоненты используют методы ухудшения жизни людей за счет роста цен. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире Сумской областной телерадиокомпании.

«Против нас работают таким методом, как ухудшение жизни за счет увеличения цен. Нужно посмотреть, кому принадлежат предприятия, и кому принадлежит власть на местах, кто несет непосредственную ответственность в регионах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не удивлен ростом цен в Сумской области. «После выборов мы наведем порядок, найдем здесь и спросим по полной программе», - подчеркнул он.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что правительство «все время ведет борьбу, чтобы не повышались цены на хлеб и мясо» путем интервенций из государственного резерва.

Лидер Партии регионов выразил мнение, что руководителей областных и районных администраций должен выбирать народ. «На примере Сумской области – здесь нет руководителей? Почему в Сумскую область завозят руководителей из других регионов? Нужно жить в этом крае, нужно дышать этим воздухом для того, чтобы понимать этот региона и людей этого славного партизанского края», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

После прямого эфира лидер Партии регионов направился на митинг на центральную площадь города, где уже была приготовлена сцена. И не какая-нибудь, а профессиональная гастрольная сцена Андрея Данилко с продвинутой звукоаппаратурой. Сама же Верка Сердючка дала концерт для сумчан после того как премьер страны завершил политическую часть митинга.