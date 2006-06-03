Харьковский облсовет выразил недоверие губернатору

Депутаты Харьковского областного совета на второй сессии пятого созыва выразили недоверие главе Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 108 депутатов, против – 1. Двое членов Счетной комиссии отказались ставить свои подписи под протоколом голосования. За выводом юристов, Президент Украины обязан подписать отставку А.АВАКОВА, поскольку по закону достаточно набрать две трети голосов.

По списку в Харьковском облсовете 150 депутатов, в тайном голосовании приняли участие 109.

Решение об отставке действующего губернатора было принято после того, как сессия заслушала отчет А.АВАКОВА о выполнении социально-экономического и культурного развития Харьковской области, областного бюджета и осуществления полномочий за период с 2005 г. и 1 квартал 2006 г.

В то время как А.АВАКОВ сообщил о положительных показателях и тенденциях в главных отраслях жизнедеятельности области, которые выводят ее на передовые позиции в Украине, в докладе рабочей группы прозвучало то, что Харьковщина имеет значительное ухудшение в социально-экономическом развитии за последние годы.

Большинство депутатов считает, что руководство области допустило значительные просчеты и не обеспечило сбалансированного социально-экономического развития Харьковской области.

Депутаты признали работу государственной администрации неудовлетворительной.

Комментируя обсуждение, депутат Верховной Рады Украины, экс-губернатор Евгений КУШНАРЕВ сказал журналистам, что область не имеет квалифицированного руководства и Президент обязан освободить А.АВАКОВА независимо от голосования. Е.КУШНАРЕВ верит, что «Президент поймет и примет правильное кадровое решение», а Партия регионов может предложить свою кандидатуру на должность губернатора.

Глава Харьковской областной госадминистрации Арсен АВАКОВ заявил, что не признает результатов голосования сессией облсовета за высказанное ему недоверие. Об этом он заявил на сессии сразу после объявления результатов голосования.

«Я не признаю результатов голосования и наша фракция (Наша Украина» - УНИАН) намерена обжаловать эти результаты в суде», - сказал А.АВАКОВ.

По его словам, в ходе тайного голосования были «весьма значительные процедурные нарушения», в частности, самой процедуры голосования.

Перед этим на сессии выступил заместитель губернатора, депутат облсовета Ярослав ЮЩЕНКО, который от имени фракции «Наша Украина» заявил, что голосование не «было тайным» и в его ходе были существенные нарушения.

В свою очередь депутат облсовета Владимир ЗОРЧЕНКО, который объявлял итоги голосования, заявил, что результаты абсолютно легитимные и назвал нарушения, перечисленные А.АВАКОВЫМ и Я.ЮЩЕНКО, такими, которые не повлияли на результаты голосования.