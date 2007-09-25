Кириленко толкует намерения Регионов

Председатель Политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что подготовка Партией регионов политических мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве свидетельствует о ее намерении не признавать результаты выборов.

Как сообщает пресс-служба НУ - НС, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил вчера в эфире телеканала «1+1».

«В настоящее время представители блока “Наша Украина – Народная самооборона” не расставляют никаких палаток на центральных площадях Киева. Несмотря на компромиссные позиции между нашим блоком и Партией регионов, “регионалы” монтируют сцену, а это свидетельствует об их намерении не признавать результаты выборов”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

В то же время он не исключил, что в случае нарушений на выборах, “Наша Украина – Народная самооборона” призовет своих сторонников защитить ценности, с которыми блок идет на выборы.

Также В.КИРИЛЕНКО отметил: “Блок “Наша Украина – Народная самооборона” призывает своих политических оппонентов к взаимному контролю. Если кто-то говорит, что готовятся фальсификации, то пусть приведет факты и подготовится к взаимному контролю на каждой окружной комиссии”.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности продолжается монтаж сцены КМО «Союз молодежи регионов Украины». В соответствии с поданной заявкой, 19 сентября сторонники “регионалов” начали здесь бессрочную акцию в поддержку программы Партии регионов, а 28 сентября здесь планируется концерт-митинг в поддержку предвыборной программы Партии регионов.

24 сентября Главное управление по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации обратилось в суд об ограничении проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности.

В то же время депутат Киевсовета, председатель КМО «Союз молодежи регионов Украины» Владимир ФИЛИППОВ отметил, что “регионалы” не имеют возможности перенести свои политические мероприятия с Майдана Незалежности, и никуда оттуда не уйдут до 1 октября.