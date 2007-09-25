Ющенко примет участие в телемосте

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневную рабочую поездку в Сумскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Сумах В.ЮЩЕНКО примет участие в открытии Центра олимпийской подготовки Украинской академии банковского дела Национального банка Украины.

В рамках поездки Президент в пгт.Недригайлов планирует провести встречу с жителями Сумской области.

Также в Сумах в 19.00 с участием Президента Украины начнется региональный телемост под названием «Задачи для будущего правительства». Телемост будет длиться до 20.30. Главная тема проекта – видение главой государства содержания деятельности нового большинства и нового демократического правительства.

В диалоге с Президентом Украины будут жители Черкасс, Чернигова, Винницы и Сум.

Зрителями телемоста смогут стать жители Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей через трансляцию на областных ТРК.