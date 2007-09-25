Тарасюк: I`ll be back...

Экс-министр иностранных дел, председатель Народного Движения Украины Борис ТАРАСЮК не исключает своего возвращения на должность руководителя внешнеполитического ведомства. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ривненском пресс-клубе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Б.ТАРАСЮКА, «если Президент попросит меня занять эту должность, то я готов выполнить его просьбу, потому что имею для этого и здоровье, и желание».

Б.ТАРАСЮК, который идет на парламентские выборы под одиннадцатым номером в избирательном списке блока «Наша Украина-Народная самооборона», сообщил также, что, согласно договоренностям «Украинской правицы» и блока НУ-НС, возглавляемый им Народный Рух Украины будет претендовать на 9 процентов депутатских мест от этого блока. А это, по его словам, по меньшей мере, одна-две министерские должности.

Относительно общего распределения министерских портфелей между представителями блока НУ-НС и БЮТ после их победы на выборах, то, по мнению Б.ТАРАСЮКА, все также будет происходить согласно договоренностям: должности распределятся поровну, а кресло премьер-министра займет Юлия ТИМОШЕНКО.