Власенко: Состояние Тимошенко не могут определять «люди в белых халатах с Банковой»

Об этом заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Состояние здоровья Юлии Тимошенко не может определяться неизвестными медицинскими комиссиями. Информацию о реальном состоянии здоровья экс-премьер-министра могут предоставить лишь те специалисты, которые организуют ее лечение. А это – специалисты клиники «Шарите». Что такое медицинская комиссия, сформированная по приказу с Банковой, и какое она имеет отношение к информации о состоянии здоровья и ходе лечения, нам не понятно», - отметил С.Власенко.

Он также объяснил, что законодательство по-разному регламентирует участие человека в суде первой инстанции и во время рассмотрения кассационной жалобы.

«Если присутствие в суде первой инстанции обязательно, то кассация может рассматриваться без участия Юлии Тимошенко», - отметил он.

Защитник напомнил, что Ю.Тимошенко, чтобы сделать невозможными спекуляции относительно рассмотрения кассационной жалобы в Высшем специализированном суде, написала соответствующее заявление с требованием рассмотреть кассацию в ее отсутствие.

По словам защитника, копии заявления направлены в Высший специализированный суд, ГПУ.

«Однако нам точно известно, что главная цель власти - затянуть рассмотрение кассационной жалобы. Режим Януковича создает искусственные преграды для рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, поскольку знает, что дело против Юлии Тимошенко сфабриковано, а Европейский суд примет справедливое решение», - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, судья Киевского районного суда Харькова вызывает Ю.Тимошенко 25 июня в суд для участия в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

В частности, как информировали в ГПтСУ, руководство колонии в Харькове, в которой отбывает наказание экс-премьер, получило письмо с вызовом Ю.Тимошенко в суд на 25 июня на заседание по делу ЕЭСУ.

Пенитенциарная служба также сообщает, что в связи с проблемами со здоровьем, которые имеет Ю.Тимошенко, комиссия Минздрава Украины рекомендовала создать надлежащие условия для пребывания экс-премьера в помещении суда.