В Европе говорят, что Янукович выходит за рамки своего мандата
09:47, 19 июня 2012Политика
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В Европе называют ошибкой Президента Украины Виктора Януковича его заявление в интервью агентству Bloomberg о причастности бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к убийству депутата Евгения Щербаня.
Януковичу говорят, что говорить такое - очень опасно
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.
«Это очень опасно. И это ошибка – высказываться по вопросам, которые выходят за рамки его мандата», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, 13 июня В.Янукович заявил агентству Bloomberg, что считает Ю.Тимошенко причастной к преступлениям, в которых она обвинена, в том числе к убийству Е.Щербаня.
«Преступления, фигурирующие в разных уголовных делах, были совершены с участием Тимошенко. Это не секрет для всего мира – это произошло. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы», - отметил Президент Украины.
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