В Европе говорят, что Янукович выходит за рамки своего мандата

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

«Это очень опасно. И это ошибка – высказываться по вопросам, которые выходят за рамки его мандата», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 13 июня В.Янукович заявил агентству Bloomberg, что считает Ю.Тимошенко причастной к преступлениям, в которых она обвинена, в том числе к убийству Е.Щербаня.

«Преступления, фигурирующие в разных уголовных делах, были совершены с участием Тимошенко. Это не секрет для всего мира – это произошло. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы», - отметил Президент Украины.