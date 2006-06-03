Депутаты пошли поесть перед тем как убирать губернатора

Сессия Харьковского областного совета сегодня признала неудовлетворительной работу руководства Харьковской государственной администрации в 2005 году и первом квартале 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 103 депутата областного совета, против – 18.

В обсуждении отчета председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА приняли участие Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, народные депутаты Украины Валерий КАМЧАТНЫЙ (председатель Харьковской облорганизации «Батькищины»), Дмитрий СВЯТАШ (Партия регионов) и Лилия ГРИГОРОВИЧ («Наша Украина»).

По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, сегодня харьковские власти сдают тест на преданность национальным интересам. Она призвала депутатов соответственно голосовать со всей ответственностью.

В то же время Д.СВЯТАШ и М.ДОБКИН в своих выступлениях заметили, что деятельность харьковского городского и областного советов, прежде всего, получила оценку на выборах, и депутаты должны исходить именно из этого.

В заседании сессии объявлен перерыв, после чего депутаты намерены проголосовать по выражению недоверия губернатору А.АВАКОВУ.