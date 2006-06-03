Экономическая часть коалиционного соглашения совершенно не готова

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Ксения ЛЯПИНА считает, что экономический блок коалиционного соглашения будет дорабатываться даже после его подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она высказала мнение, что эта часть коалиционного соглашения еще не готова. «В каком-то виде оно, безусловно, будет представлено 7 июня», но К.ЛЯПИНА будет настаивать на том, чтобы обсуждение соглашения продолжалось.

«Есть ключевые вопросы, которые отражены там (в соглашении) компромиссно, настолько компромиссно, что это способ уйти от ответа, или вообще не отображены, то есть вынесены в протокол о расхождениях», - сказала К.ЛЯПИНА.

По ее мнению, такое соглашение нельзя назвать хорошим. Депутат убеждена, что на основе такого соглашения нельзя формировать и правительство, ведь «что будет делать правительство, когда он столкнется с этими вопросами?».

К.ЛЯПИНА сообщила, что, среди прочего, компромиссная формула в проекте соглашения была применена по отношению к рынку земли сельскохозяйственного назначения. В частности, по ее словам, предлагается, что эта идея будет реализована только после подготовки соответствующей нормативно-правовой базы, но не определена четкая дата формирования такого рынка.

По ее убеждению, в соглашении необходимо было поручить подготовку нормативно-правовой базы к конкретной дате, например, 1 января 2008 года. «Тогда это будет ответ, то есть общество будет знать, что 1 января 2008 года рынок земли будет существовать, а это уже наша проблема, как заставить чиновников довести это дело до конца, как коалиция, большинство в парламенте будет принимать эти законы», - сказала К.ЛЯПИНА.

Отсутствие дат, по ее мнению, может привести к тому, что решение будет блокироваться теми политическими силами, которые против этого настроены, в данном случае СПУ.

Как считает К.ЛЯПИНА, при формировании правительства необходимо учитывать позиции тех или других политических сил по различным вопросам.