Регионал: Янукович «толерантно» заявил о причастности Тимошенко к убийству

Заявлением о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня Виктор Янукович не нарушил презумпцию невиновности, ведь ранее о версии причастности экс-премьера заявляли представители Генпрокуратуры. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

«Это ни о чем не говорит. Дело в том, что задал вопрос Президенту журналист и Президент, к его чести, дал ответ - мог бы избежать ответа, но он его дал. Он его дал достаточно толерантно, в рамках действующего законодательства и Конституции, потому что о причастности, как версии, говорили и первый заместитель Генерального прокурора Кузьмин, и Генпрокурор Украины встречался с журналистами, и говорил о том, что отрабатывается версия причастности Юлии Тимошенко к убийству », - отметил регионал.

«Это абсолютно соответствует (презумпции невиновности). Потому что даже лица, которые совершили преступление и убили, но доказательств нет и суд не принял решение об их виновности, бывает такое в жизни, они невиновны. И в этом отношении презумпция действует вполне. Здесь же отрабатывалась версия причастности Юлии Тимошенко к убийству. В том числе прокуроры говорили о необходимости допроса Лазаренко, Кириченко, наличии определенных документов, заявления сына Щербання - это серьезные вещи, которые требуют проверки », - заявил Олийнык.