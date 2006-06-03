Катеринчук: у нас остается 2-3 дня

Коалиционное соглашение между блоком «Наша Украина», Социалистической партией Украины и Блоком Юлии Тимошенко будет подписано 7 июня, заявил журналистам народный депутат, член фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, он выразил убеждение, что 7 июня (в этот день должно состояться следующее заседание парламента – УНИАН) будут основания для официального объявления в Верховной Раде о создании коалиции.

«Я убежден, что оно (соглашение о коалиции – УНИАН) будет парафировано 7 числа», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. Он подчеркнул, что документ практически готов.

Рассказывая об экономической составляющей этого документа, Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что коалиционное правительство должно осуществить и внедрить налоговую реформу, и с этим соглашаются все будущие участники коалиции.

Также, по словам депутата, большое внимание будущее правительство должно уделить малому и среднему бизнесу. Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что без преференций малый и средний бизнес, а следовательно – и вся экономика не смогут развиваться.

Выступая после этого на заседании Налогового клуба, Н.КАТЕРИНЧУК также большое внимание уделил тексту коалиционного соглашения. «Этот документ беспрецедентен для демократической Украины… Это первый системный документ, который фактически будет внедрять коалиционное правительство на протяжении 5 лет», - сказал он.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, новая власть, которая будет действовать уже в условиях парламентско-президентской формы правления в Украине и будет строиться на принципах демократической коалиции, должна сделать все, чтобы общество могло принимать участие в принятии решений и контролировать власть. Он назвал соглашение определенным общественным соглашением между властью и интересами общества.

Депутат подчеркнул, что коалиционное соглашение должно совершить революцию в экономике и заложить условия для экономического прорыва, о чем неоднократно говорил Президент Виктор ЮЩЕНКО.

«Это сделает идеалы демократии популярными и выгодными для каждого гражданина Украины, и это является залогом продолжения демократических реформ, без реализации этой программы мы можем откатиться назад», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК рассказал о работе «Нашей Украины» над соглашением и о привлечении многих специалистов к его разработке. Он подчеркнул, что удалось создать инновационный, системный программный документ деятельности правительства на 5 лет. После этого, по его словам, необходимо было убедить партнеров по будущей коалиции – социалистов и БЮТ, что это является «платформой будущей коалиции и именно это является приоритетами правительства ТИМОШЕНКО или коалиционного правительства».

По его словам, после продолжительных дискуссий большинство положений удалось согласовать. Н.КАТЕРИНЧУК снова подчеркнул позицию «Нашей Украины»: «Время радикальных либеральных реформ наступило, без них нельзя двигаться дальше». По его словам, все три политические силы понимают, что без изменений, в том числе в налоговой системе, развитие экономики невозможно, но виденье в темпах и в некоторых подходах – разные, например, существуют разногласия во взглядах на формирование рынка земли между «Нашей Украиной» и СПУ.

Н.КАТЕРИНЧУК заявил: «У нас остается 2-3 дня, чтобы доработать это».