Янукович собирается копировать Майдан 2004?

Партия регионов намерена организовать акции протеста в случае фальсификации результатов досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в прямом эфире Николаевской областной телерадиокомпании.

«Мы не допустим фальсификаций, и если это произойдет, мы будем поднимать народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, оппоненты Партии регионов ведут избирательную кампанию «с учетом того, что они не получат достаточной поддержки избирателей».

«Поэтому у них выход один – они дают указания своим представителям в избирательных комиссиях не подписывать протоколы. Такая информация идет из тех регионов, где поддержка Партии регионов колоссальная», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, накануне кандидат в народные депутаты от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ также заявил, что отдельным председателям избирательных комиссий от НУ-НС и БЮТ дан приказ не подписывать протоколы выборов даже в случае, когда не будет зафиксировано ни одного нарушения. По его мнению, это приведет к признанию недействительными результатов выборов на участках, где предполагается высокая поддержка Партии регионов.