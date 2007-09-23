Цушко выиграл апелляционный суд

Киевский Апелляционный административный суд отменил постановление Административного окружного суда по иску блока «Наша Украина - Народная самооборона» относительно незаконной агитации министра внутренних дел, кандидата в народные депутаты от СПУ Василия ЦУШКО.

Об этом сообщается на официальном сайте Социалистической партии Украины.

Как отмечается в сообщении, представители НУ-НС заявляли, что в телевизионном ролике В.ЦУШКО агитировал за Соцпартию, используя информацию, которая касается Министерства внутренних дел. 18 сентября Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу блока НУ-НС и обязал В.ЦУШКО во время предвыборной агитации воздержаться от использования информации о его деятельности на должности министра внутренних дел.

20 сентября В.ЦУШКО заявил о своем намерении обжаловать в судебном порядке данное постановление.

22 сентября Киевский Апелляционный административный суд принял новое решение, которым отказал блоку «Наша Украина - Народная самооборона» в удовлетворении искового требования к В.ЦУШКО.

Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.