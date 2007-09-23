Цушко выиграл апелляционный суд
Решение не подлежит обжалованию
Киевский Апелляционный административный суд отменил постановление Административного окружного суда по иску блока «Наша Украина - Народная самооборона» относительно незаконной агитации министра внутренних дел, кандидата в народные депутаты от СПУ Василия ЦУШКО.
Об этом сообщается на официальном сайте Социалистической партии Украины.
Как отмечается в сообщении, представители НУ-НС заявляли, что в телевизионном ролике В.ЦУШКО агитировал за Соцпартию, используя информацию, которая касается Министерства внутренних дел. 18 сентября Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу блока НУ-НС и обязал В.ЦУШКО во время предвыборной агитации воздержаться от использования информации о его деятельности на должности министра внутренних дел.
20 сентября В.ЦУШКО заявил о своем намерении обжаловать в судебном порядке данное постановление.
22 сентября Киевский Апелляционный административный суд принял новое решение, которым отказал блоку «Наша Украина - Народная самооборона» в удовлетворении искового требования к В.ЦУШКО.
Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.