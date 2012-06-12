Кличко обещал поддержку своему избитому активисту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам самого А.Тихона, уголовное дело возбуждено по статье 296 Уголовного кодекса Украины - «хулиганство, совершенное группой лиц», которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

Он отметил, что сначала со стороны правоохранительных органов была попытка “спустить дело на тормоза”, но из-за того, что она получила большой общественный резонанс в городе, уголовное дело все же было возбуждено.

«Партия “УДАР” внимательно будет следить за ходом следствия и приложит максимум усилий, чтобы это дело дошло до суда, а виновные в похищении и избиении активиста понесли наказание, независимо от их должностей и партийной принадлежности», - говорится в сообщении.

Лидер “УДАРа” Виталий Кличко пообещал предоставить потерпевшему партийцу необходимую юридическую и адвокатскую поддержку для защиты своих прав.

***

Как сообщал УНИАН, по данным «УДАРа», 9 июня в Никополе после проведения акции «УДАРим краской по бездорожью» был похищен и избит партийный активист А.Тихон. Трое юнцов затолкали его в машину и вывезли за город. В лесополосе его избили и облили краской.

Акция «УДАРим краской по ямам» продолжается в всех областях Украины уже около месяца и находит поддержку местной общины. Цель акции - привлечь внимание местных властей к позорной ситуации на автодорогах.