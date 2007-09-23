Янукович призывает стереть НУ и БЮТ с политической карты Украины

Премьер Виктор Янукович призывает стереть "Нашу Украину" и БЮТ с политической карты Украины.

Об этом он заявил в субботу в эфире одесской телекомпании "38 канал".

"Я уверен, что 30 сентября вы сделаете правильный выбор, и с политической карты Украины будет стерт оранжевый цвет и тех, кто перекрасился в белое братство", - сказал Янукович.

По его словам, эти люди "опозорили Украину на весь мир".

"Это не команда, а кооператив по интересам. Им надо не экономикой заниматься, а открывать модельное агентство или киностудию. Стране не нужны таки болтуны", - указал он.

По словам Януковича, он убедился, что в оранжевых разочаровались их сторонники. "Сейчас я бываю в Западной Украине, и люди мне говорят, что более никогда не будет Майдана-2, "мы их не поддержим". Верующие люди говорят: "Они взяли большой грех на душу, когда нас обманули", - сказал Янукович.

"У них надежда на одно – путем админресурса, обмана людей – ведь им уже удавалось обмануть людей в 2004 году...", - отметил он.

Украинская правда