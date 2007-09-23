Литвин уверен, что сорвать выборы невозможно

Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады ІV созыва Владимир ЛИТВИН исключает срыв внеочередных парламентских выборов, назначенных на 30 сентября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

«Я убежден, что это невозможно. Это был зондаж почвы, попытка выразить какие-то предостережения», - отметил В.ЛИТВИН, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Партии регионов о возможном срыве выборов. «Я думаю, что в украинских условиях это можно назвать «политический диалог», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также убежден, что выборы не будут признаны недействительными из-за низкой явки избирателей, поскольку, по социологическим данным, около 70% людей готовы прийти на участки для голосования. «Я убежден, что люди придут на выборы», - отметил В.ЛИТВИН.

По мнению лидера Блока Литвина, за дни избирательной кампании, которые остались до 30 сентября, люди окончательно определятся и осознают свою ответственность за ту власть, которая есть и которая будет сформирована по итогам выборов, а также за необходимость защитить свой выбор.