Литвин уверен, что сорвать выборы невозможно
Это можно назвать «политическим диалогом»
Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады ІV созыва Владимир ЛИТВИН исключает срыв внеочередных парламентских выборов, назначенных на 30 сентября этого года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.
«Я убежден, что это невозможно. Это был зондаж почвы, попытка выразить какие-то предостережения», - отметил В.ЛИТВИН, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Партии регионов о возможном срыве выборов. «Я думаю, что в украинских условиях это можно назвать «политический диалог», - сказал В.ЛИТВИН.
Он также убежден, что выборы не будут признаны недействительными из-за низкой явки избирателей, поскольку, по социологическим данным, около 70% людей готовы прийти на участки для голосования. «Я убежден, что люди придут на выборы», - отметил В.ЛИТВИН.
По мнению лидера Блока Литвина, за дни избирательной кампании, которые остались до 30 сентября, люди окончательно определятся и осознают свою ответственность за ту власть, которая есть и которая будет сформирована по итогам выборов, а также за необходимость защитить свой выбор.