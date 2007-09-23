Янукович предупредил Ющенко: кое-кто не успеет из Украины уехать

Партия регионов Украины обратилась в правоохранительные органы по поводу возможных попыток блокирования подведения итогов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ на митинге в поддержку ПР в Севастополе.

«Мы обратились сейчас в правоохранительные органы – в Генпрокуратуру. Я обратился к Президенту ЮЩЕНКО и сказал: «Если только Вы пойдете на это, Вы должны знать, что для вас это закончится тем, что Вы не только проиграете выборы, но кое-кто не успеет из Украины уехать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ обратился с открытым письмом к В.ЮЩЕНКО.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором обвинил его в нарушении достигнутых договоренностей, украинского законодательства, а также - моральных норм в политике.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что «сейчас доверие к избирательному процессу под угрозой». «Я выражаю публичный протест из-за обеспокоенности относительно полученной мной информации об указаниях о нарушении целостности избирательного процесса. Как стало известно, руководство избирательных штабов Блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко предоставляет указания своим представителям в участковых комиссиях не подписывать протоколы по итогам голосования 30 сентября. В первую очередь, это касается тех участков, где, как свидетельствуют предварительные социологические данные, может быть высоким результат Партии регионов. Согласно информации, которая поступила в Партию регионов, соответствующие поручения уже направлены в штабы оппозиционных сил на местах», - говорится в письме лидера Партии регионов к Президенту Украины.