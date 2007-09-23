Социалисты берутся преодолеть штампы

Социалисты задержались на старте избирательных гонок, поскольку считали, что выборы незаконные, но последние два месяца они интенсивно работают. Об этом сообщил журналистам в Черниговском независимом пресс-центре «Выборы-2007» министр образования и науки, кандидат в народные депутаты от СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.НИКОЛАЕНКО, уже сейчас социалисты имеют рейтинг приблизительно 5,7%.

«Нам необходимо преодолеть штампы, прибитые к нам СМИ и политиками», - сказал он.

«Украинская социологическая служба дает нам 5,4% и есть прогнозы в росте на 1%», - уточнил министр. Он считает, что социалисты на выборах опередят коммунистов. «Но это случится при условии, если все будет по правде и не будет фальсификаций», - уточнил С.НИКОЛАЕНКО, назвав при этом известные ему факты использования представителями НУ-НС админресурса и доведения соответствующих процентов представителям исполнительной власти.

Также он не исключает жестких мероприятий со стороны коалиции и социалистов. «Если будут срываться выборы, мы будем бойкотировать их, или принимать другие меры, которые сейчас отрабатываются юристами, - заверил С.НИКОЛАЕНКО.