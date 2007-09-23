Социалисты берутся преодолеть штампы
Николаенко сказал, сколько возьмет СПУ
Социалисты задержались на старте избирательных гонок, поскольку считали, что выборы незаконные, но последние два месяца они интенсивно работают. Об этом сообщил журналистам в Черниговском независимом пресс-центре «Выборы-2007» министр образования и науки, кандидат в народные депутаты от СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.НИКОЛАЕНКО, уже сейчас социалисты имеют рейтинг приблизительно 5,7%.
«Нам необходимо преодолеть штампы, прибитые к нам СМИ и политиками», - сказал он.
«Украинская социологическая служба дает нам 5,4% и есть прогнозы в росте на 1%», - уточнил министр. Он считает, что социалисты на выборах опередят коммунистов. «Но это случится при условии, если все будет по правде и не будет фальсификаций», - уточнил С.НИКОЛАЕНКО, назвав при этом известные ему факты использования представителями НУ-НС админресурса и доведения соответствующих процентов представителям исполнительной власти.
Также он не исключает жестких мероприятий со стороны коалиции и социалистов. «Если будут срываться выборы, мы будем бойкотировать их, или принимать другие меры, которые сейчас отрабатываются юристами, - заверил С.НИКОЛАЕНКО.