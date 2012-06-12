Азаров уже ставит коньяк на победу Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Я тоже убежден в нашей победе и буду за это переживать и болеть. Как-то вот есть такая уверенность - что наши выиграют. Но дома должны и родные стены помогать нашей сборной, и у Украины есть уникальный шанс заявить о себе в Европе», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что сборная Франции является самой сильной среди всех команд-участниц финальной части Евро-2012.

"Если смотреть объективно, то это, наверное, самая сильная команда. Если мы у нее выиграем, то у нас очень большие заявки", - сказал Н.Азаров.

Премьер отметил, что постарается присутствовать 15 июня на матче между сборными Украины и Франции в Донецке, и не против поспорить с французскими болельщиками о победе украинской команды, но на этот раз не на бутылку пива, а на бутылку коньяка.

«Поспорю – только на коньяк. На хороший коньяк обязательно поспорю», - сказал Н.Азаров.

Отвечая на вопрос журналистов, Н.Азаров сказал, что не сожалеет о том, что накануне игры украинской сборной со Швецией поспорил со шведским болельщиком только на бутылку пива, а не на ящик. (Н.Азаров поспорил, что украинская сборная победит шведскую - УНИАН).

«Нет, но нельзя же шведов разорять. Они у нас видите какие, приехали, на острове расположились», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что проспоренную бутылку пива от шведского болельщика не получил.

«Надо найти этого шведа. Он скрылся, наверное», - с улыбкой сказал Н.Азаров

Как сообщал УНИАН, 11 июня в матче финальной части Евро-2012 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.