НУ-НС, БЮТ и ПР пришли к консенсусу

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о консенсусе трех основных политических сил относительно перехода украинской армии на профессиональную основу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Ривненской областной государственной телерадиокомпании.

По его мнению, это будет способствовать успешному реформированию Вооруженных сил и переходу к службе на контрактной основе.

А.ГРИЦЕНКО объяснил, что речь идет о Блоке Юлии Тимошенко, блоке «Наша Украина – Народная самооборона» и Партии регионов. Он отметил, что «все три политические силы будут в парламенте. Есть консенсус: все эти три силы хотят отказаться от призыва и хотят построить профессиональную армию. Значит, это будет сделано».

Министр обороны также сообщил, что есть договоренность команды Президента и БЮТ относительно будущего финансирования украинской армии в объеме 2% от валового внутреннего продукта. Правда, по его словам, “регионалы” пока еще не хотят давать таких денег. Однако если БЮТ и НУ-НС одержат победу на выборах, то этот вопрос будет решен быстро, уверен А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что переход армии на профессиональную основу нельзя провести так быстро, как об этом заверяет Юлия ТИМОШЕНКО. Для этого, по его словам, нужны как минимум три условия: первое - чтобы боевая подготовка осуществлялась на современной технике, второе – достаточный уровень денежного обеспечения контрактникив и третье условие – обеспечение военнослужащих жильем (не казармами советского образца, а «современным европейским жильем для военных»). А.ГРИЦЕНКО отметил, что за три месяца выполнить эти три задачи невозможно.