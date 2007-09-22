Яценюк поехал в Нью-Йорк

22 сентября министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл в Нью-Йорк для участия в 62-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, во время пребывания в Нью-Йорке министр встретится с Председателем 62-й сессии ГА ООН С.КЕРИМОМ и Генеральным секретарем Совета Европы Т.ДЭВИСОМ. Руководитель делегации выступит на встрече высокого уровня по вопросам изменения климата и примет участие в открытии общих дебатов сессии.

Планируется также, что министр передаст заместителю Генерального секретаря ООН ратификационные грамоты о депонировании Украиной «Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма» и «Стокгольмской конвенции об устойчивых органических загрязнителях».

А.ЯЦЕНЮК проведет также ряд двусторонних встреч с руководителями внешнеполитических ведомств других государств.

Кроме того, в ходе визита глава украинского внешнеполитического ведомства встретится с руководством организаций украинской диаспоры, представителями деловых и политологических кругов США, руководителями ведущих американских инвестиционных фондов, а также выступит перед студенческо-преподавательским составом Колумбийского университета.

Украинская делегация будет находиться в Нью-Йорке до 26 сентября с.г.