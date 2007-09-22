Катеринчук: регионалы могут использовать методы помаранчевых

Один из лидеров блока «Наша Украина-Народная самооборона», Николай КАТЕРИНЧУК прогнозирует, что в случае проигрыша на выборах Партия регионов сможет применить методы, которые использовали «помаранчевые» в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Ривненской облгостелерадиокомпании.

В частности, отвечая на вопрос относительно заявлений лидеров «регионалов» о возможном срыве выборов и якобы подготовке фальсификаций их результатов со стороны Секретариата Президента, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: «Они хотят выходить в нашем варианте 2004 года, когда мы установили факты фальсификации выборов и люди вышли на Майдан».

По его словам, если «регионалы» почувствуют, что могут проиграть, они «запустят этот вариант через площади, через акции протеста - только для того, чтобы Кабинет Министров Виктора ЯНУКОВИЧА как можно больше просидел в этих креслах». По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, представители Партии регионов хотят как можно дольше просидеть в этих креслах для того, чтобы при отсутствии в парламенте оппозиционных сил бесконтрольно распоряжаться государственным бюджетом.

Н.КАТЕРИНЧУК приехал в Ривненскую область в составе руководящей команды блока «Наша Украина - Народная самооборона» во главе с его лидером Юрием ЛУЦЕНКО. Кроме Ю.ЛУЦЕНКО и Н.КАТЕРИНЧУКА с жителями области встречаются также «второй номер» избирательного списка блока Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и другие политики. Представители «помаранчевых» уже побывали в райцентрах Сарны, Костополь, Дубно, Здолбунов, в городе атомщиков РАЭС Кузнецовске. В 19 часов на площади Независимости в Ривне запланирована встреча Ю.ЛУЦЕНКО с земляками.