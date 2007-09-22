Мороз подарил храму антикварную икону

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ подарил Троицкому кафедральному собору города Чернигов старинную икону из собственной коллекции антикварных вещей.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ посетил этот храм сегодня, в день Святителя Феодосия Черниговского, который считается покровителем областного центра.

После этого А.МОРОЗ, сократив свой график пребывания в Чернигове (планировалось, что лидер СПУ примет участие в торжествах по случаю 1100-летия летописного города), отбыл в Прилуки, жители которого также сегодня отмечают День города.

Как сообщили в Черниговском областном комитете СПУ, во время празднования Дня Прилук А.МОРОЗ принял участие в открытии памятника Тарасу Шевченко-художнику. В настоящее время А.МОРОЗ находится в Нежине, где проходит его встреча с общественностью и студентами Нежинского государственного педагогического университета имени Гоголя.