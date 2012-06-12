Похитили и выбросили за городом активиста партии Кличко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

Как заявил в интервью журналистам пострадавший, его затолкали в машину и вывезли за город трое молодчиков. В лесополосе его избили и облили краской.

Инцидент произошел вечером 9 июня.

А.Тихон заявляет, что нападавшие угрожали более серьезными последствиями, если он будет продолжать общественную активность и проводить акции против власти наподобие “УДАРим краской по бездорожью”.

А.Тихон обратился в Никопольский горотдел милиции, правоохранителям по горячим следам удалось установить фамилии двух нападавших. Однако, по словам А.Тихона, после того как стало понятно, что к нападению могут быть причастны представители местной власти, от силовых структур города начали поступать просьбы забрать заявление, они затягивают с возбуждением уголовного дела.

«УДАР» требует от правоохранительных органов безотлагательно проверить информацию о возможной причастности к нападению представителей правящей партии и возбудить уголовное дело по факту избиения А.Тихона.

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко в телефонном разговоре с А.Тихоном выразил поддержку активисту и заверил, что партия окажет необходимую юридическую и адвокатскую поддержку для защиты его прав.

Акция “УДАРИМ краской по бездорожью” проходит во всех областях Украины уже около месяца. Цель акции - привлечь внимание местной власти к позорному состоянию автодорог. В некоторых регионах после проведения акции и требований к власти отчитаться об использованных на ремонт и строительство дорог средствах асфальтоукладчики и ремонтные бригады выезжали на «раскрашенные» дороги за считанные часы.