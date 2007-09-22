Чернигов празднует 1100-летие первого летописного упоминания о городе

Жители и гости Чернигова сегодня отмечают 1100-летие первого летописного упоминания о городе.

Как передает корреспондент УНИАН, утром на Красной площади Чернигова состоялось дефиле духовых оркестров и торжественный митинг по случаю летописного юбилея города над Десной.

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ в приветственном слове отметил, что этими мероприятиями начинается празднование 1100-летия летописного Чернигова, которое продлится и в течение следующего года и будет отмечаться на государственном уровне.

С Красной площади участники празднования переместились к древней цитадели Чернигова – Детинцу, где состоялось театрализованное действо «Чернігівські дзвони». По замыслу режиссеров праздника, перед зрителями предстали наиболее влиятельные исторические личности Придеснянского края со времен Киевской Руси до ХХ века. Завершающим аккордом действа впервые исполнена песня «Величальна Чернігову» и прозвучали колокола одного из символов города - Спасо-Преображенского собора, который является реальным свидетелем многовековой истории областного центра Черниговской области, поскольку датируется ХІ веком.

Сейчас на Валу возле памятника Т.Г.Шевченко проходит ІІ Всеукраинский фестиваль музыкального искусства «Кобзарський майдан у Чернігові» и действуют выставки достижений общеобразовательных школ города, создан городок мастеров декоративно-прикладного искусства.

Черниговцев с праздником поздравили многочисленные гости города, в том числе министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА и один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, которая выразила восхищение Черниговом. «Я чрезвычайно поражена праздником, который вы сегодня проводите», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

В свою очередь В.ЯЦУБА пообещал, что в следующем году в госбюджет будут заложены 50 млн. грн. на восстановление и реставрацию исторических памятников Чернигова. По его мнению, эти средства позволят сделать то, о чем мечтали многие поколения черниговцев.