Ющенко - Януковичу: на воре шапка горит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о давлении на членов участковых избирательных комиссий и отмечает, что «что на воре шапка горит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, комментируя вчерашнее открытое письмо В.ЯНУКОВИЧА к нему.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хочет сразу ответить на это письмо.

«Передайте Виктору Федоровичу, что я письмо его получил, и меня удивляет, что этот человек обвиняет Президента в антиконституционных действиях и в недостатке морали», - заметил глава государства.

«Это говорит тот человек, который два с половиной года тому назад получил путем фальсификаций сотни тысяч, а то и миллионы фальсифицированных бюллетеней (президентские выборы 2004 года - УНИАН). Меня обвиняет тот человек, который в моем кабинете подписал Универсал национального единства и дал слово, что больше не будет поднимать вопрос ни НАТО, ни русского языка», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО при этом выразил сожаление, что В.ЯНУКОВИЧ отказался от всего, под чем подписался в Универсале национального единства.

«Все, что он подписывал, все, что он говорил, являются не обязательными словами. И мне досадно это сегодня констатировать», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО посоветовал В.ЯНУКОВИЧУ самому вернуться к законным и моральным действиям.

«Вы знаете, я лицо свое потерял для того, чтобы в этой стране никогда не было фальсификаций, чтобы здесь была демократия», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент заверил, что в Украине будут соблюдать законы все, в том числе и премьер-министр, и возвращения назад не будет. «ЯНУКОВИЧ и его партнеры будут жить по закону в этой стране. На них будет распространяться закон, в том числе и избирательный», - сказал Президент.

«Я ни на шаг не отступлю от Конституции, то, что дискредитировали парламент, это работа трех людей – ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА и СИМОНЕНКО – они отправили украинский парламент в отставку», - заявил глава государства.

Он не исключил, что политическая сила, которая поднимает шумиху вокруг фальсификации, хочет, во-первых, дезинформировать избирателей, чтобы они потеряли надежду на лучшее – «чтобы у людей опустились руки, чтобы они склонили головы, чтобы они вновь очутились в 2004-м». Во-вторых, Президент допускает, что те, кто сегодня говорит о фальсификации, «очевидно, уже хорошо ее запланировали – на воре всегда шапка горит».

Как сообщал УНИАН, 21 сентября В.ЯНУКОВИЧ в открытом письме к В.ЮЩЕНКО заявил, что Президент нарушает достигнутые договоренности, украинское законодательство, а также - моральные нормы в политике.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «сейчас доверие к избирательному процессу под угрозой». «Я выражаю публичный протест из-за обеспокоенности относительно полученной мной информации об указаниях о нарушении целостности избирательного процесса. Как стало известно, руководство избирательных штабов Блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко дает указания своим представителям в участковых комиссиях не подписывать протоколы по итогам голосования 30 сентября».

«В первую очередь, это касается тех участков, где, как свидетельствуют предварительные социологические данные, может быть высоким результат Партии регионов. Согласно информации, которая поступила Партии регионов, соответствующие поручения уже направлены в штабы оппозиционных сил на местах», - сказано в письме лидера Партии регионов к Президенту Украины.